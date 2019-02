SANREMO – Il 69esimo Festival di Sanremo è cominciato con l’esibizione di Francesco Renga. Poco prima dell’inizio, Virginia Raffaele e Cluadio Bisio hanno spiegato come votare. A decidere le sorti dei cantanti sarà il 40 per cento dei voti da casa, il 30 per cento dalla sala stampa e il restante 30 dalla giuria demoscopica.

Ad esibirsi in questa prima serata sono tutti e 24 i big (per l’elenco completo e i testi clicca qui). Poi a fine serata la prima classifica parziale.

Ospiti della prima serata saranno Andrea Bocelli che duetterà con il figlio Matteo, Giorgia, anche lei per un duetto con il direttore artistico. Pierfrancesco Favino torna sul palco dell’Ariston e sarà protagonista di una performance con Virginia Raffaele. Claudio Santamaria sarà il quarto componente del Quartetto Cetra con Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

La diretta:

21,55 – Dopo la pubblicità, il secondo blocco, Virginia Raffaele e Claudio Bisio ricordano come si vota. Poi è il turno di Daniele Silvestri e Rancore con “Argento Vivo”, un brano molto duro che racconta di un 16enne che vive in carcere. Piccola papera di Virginia Raffaele che, grazie a Claudio Bisio, passa in secondo piano.

21,44 – Andrea Bocelli duetta con il figlio Matteo e cantano “Fall on me”. Prima dell’esibizione, Andrea cede il Chiodo con cui si esibì la prima volta a Sanremo al figlio 21enne. Al termine del brano cantato, il pubblico gli riserva una nuova standing ovation, proprio come accadde 25 anni fa.

21,35 – Virginia Raffaele scherza con Bisio su quello che scriveranno di lei sui social. Bisio spiega però di non essere affatto “social”. E’ poi il turno di Andrea Bocelli che duetta con Baglioni. E’ lui il primo ospite. Alla fine dell’esibizione il pubblico applaude per diversi minuti e Bocelli dice “grazie” in varie lingue per scherzo.

21.29 Loredana Bertè canta “Cosa ti aspetti da me”. Boato del pubblicoi.

21.23 – Raffaele disturba Bisio che parla dell’Eurovision Song Contest che si terrà a maggio a Tel Aviv. Dopo le parole di Bisio è il turno de Il Volo con “Musica che resta”. Sempre Bisio, alla fine raggiunge il trio e scherza con loro. Il pubblico apprezza e riserva al trio una standing ovation.

21.17 – I tre presentatori salgono di nuovo sul palco. Si fa finta di discutere su chi deve parlare per primo. Poi è il turno dei The Zen Circus con “L’amore è una dittatura”.

21,13 – Il primo blocco della pubblicità.

21,11 – Il terzo a esibirsi è Nek che torna a Sanremo dove ha debuttato. Il brano che canta è “Mi farò trovare pronto”.

21,03 – Dopo Renga è il turno di Nino D’Angelo e Livio Cori con “Un’altra luce”.​ I due cantanti appaiono un po’ incerti durante l’esibizione.

20,58 – Si parte spediti eFrancesco Renga apre il Festival con “Aspetto che torni”.

20,45 – Voglio andar via. Sulle note di “Via”, uno dei suo brani di successo, Claudio Baglioni è partito con il suo secondo Festival di Sanremo da direttore artistico dal Teatro Ariston. Su una piattaforma tipo quelle delle rampe per l’accesso o la discesa dei passeggeri dagli aerei, lo stesso Baglioni e i suoi compagni di avventura Claudio Bisio e Virginia Raffaele hanno cominciato il Festival, mentre sul palcoscenico un gruppo di ballerini accompagnava il brano.

“Ci dirigiamo verso la meta dell’armonia – ha detto Baglioni dando il benvenuto al pubblico in teatro e a quello che segue da casa la diretta Rai1 -, l’armonia è il senso di questo evento, è il principio fondamentale della musica”. Baglioni ha poi presentato i due conduttori che lo accompagneranno così: “”Ho il privilegio e l’onore di presentarvi i miei due copiloti Virginia Raffaele e Claudio Bisio”.

(Foto Ansa)