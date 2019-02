ROMA – Il primo super ospite della seconda serata del Festival di Sanremo è stata Fiorella Mannoia che ha presentato il suo nuovo brano “Il peso del coraggio“.

Il brano (scritto da Amara e Marialuisa De Prisco) è un brano con un forte messaggio di rispetto e umanità – ci vorrebbe più rispetto/ci vorrebbe più attenzione/se si parla della vita/se parliamo di persone -. Un invito a non perdere mai la speranza e la forza di mettersi in gioco – Siamo noi l’umanità/Siamo in diritto di cambiare tutto/e di ricominciare.

In seguito Fiorella Mannoia ha duettato con il padrone di casa, Claudio Baglioni, che l’ha accompagnata con la chitarra, e di due hanno cantato il cavallo di battaglia della cantante “Quello che le donne non dicono”. Emozione in platea che prima le ha tributato un lungo applauso e poi, alla fine dell’esibizione, una meritata standing ovation.

Già protagonista di Sanremo 2017, Mannoia è pronta per un nuovo progetto discografico: il nuovo singolo “Il peso del coraggio” anticipa l’uscita in primavera del nuovo album ‘Personale’, e una nuova tournée – dopo i 101 concerti della scorsa stagione – che da maggio farà tappa nei teatri d’Italia.