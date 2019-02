ROMA – Quando una virgola cambia il risultato… e impone una “no fly zone” su tutta Europa per il Festival di Sanremo. È quello che è successo proprio a Sanremo il giorno prima della kermesse canora più famosa d’Italia. Per la sicurezza di artisti e spettatori, il prefetto ha infatti imposto controlli anche coi metal detector, biglietti nominali e pattugliamento della zona con forze dell’ordine in divisa e in borghese. Ma anche no fly zone per elicotteri e droni.

Solo che – come fa notare su Facebook il gruppo Ares – Osservatorio Difesa – l’ordinanza della prefettura di Imperia vieta di volare in un’area di 1.026 miglia nautiche. Cioè praticamente su tutta l’Europa e oltre. Tutta colpa di un punto al posto della virgola decimale che ha trasformato i quasi 2 chilometri di no fly zone sopra l’Ariston in quasi 2mila chilometri.