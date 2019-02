ROMA – Irama si prepara a calcare il palco del Festival di Sanremo e intanto su Instagram rilascia confessioni sulla sua esperienza. Tre anni fa infatti il cantante e vincitore di Amici di Maria De Filippi ha preso parte a Sanremo, ma nella categoria Giovani. Ora invece tornerà da professionista e ha regalato ai suoi fan un bellissimo ricordo, che è stato apprezzato anche da Giulia De Lellis e da Laura Pausini.

In una stories su Instagram Irama ha raccontato: “Sono passati tre anni e sono ancora qui: ho un déjà vu, ho un ricordo bellissimo. Tutto cominciò qui!”. Il giovane cantate non ha mai mollato e i risultati, come lui stesso ammette, alla fine arrivano: “I risultati arrivano se non molli mai!”.

Nel suo pezzo parlerà di violenza domestica e lui stesso ammette che l’emozione è tanta: “Parte l’avventura dove tutto ebbe inizio… l’emozione è tanta, finalmente tra poco vi potrò far sentire ‘La ragazza con il cuore di latta’”. Intanto per lui sono arrivati messaggi incoraggianti da Giulia De Lellis e dalla sua amica Laura Pausini.