ROMA – Al momento della classifica provvisoria l’Ariston ha cominciato a fischiare inneggiando al nome di Loredana Berté. Fischi durati molto, tant’è che Bisio, Baglioni e Virginia Raffaele non sapevano cosa dire. La polemica durerà ancora per molti giorni c’è da stanne certi. Al pubblico infatti non è andata giù la classifica con l’esclusione della Bertè.

La classifica:

Mahmood

Ultimo

Il Volo

4 Loredana Bertè

5 Simone Cristicchi

6 Daniele Silvestri e Rancore

7 Irama

8 Arisa

9 Achille Lauro

10 Enrico Nigiotti

12 Boomdabash

12 Ghemon

13 Ex Otago

14 Motta

15 Francesco Renga

16 Paola Turci

17 The Zen Circus

18 Federica Carta e Shade

19 Nek

20 Negrita

21 Patty Pravo e Briga

22 Anna Tatangelo

23 Einar

24 Nino D’Angelo e Livio Cori

Nell’ordine si sono esibiti:

Daniele Silvestri, Anna Tatangelo, Ghemon, Negrita, Ultimo, Nek, Loredana Berté, Francesco Renga, Mahmood, Ex-Otago, Il Volo, Paola Turci, Zen Circus, Patty Pravo con Briga, Arisa, Irama, Achille Lauro, Nino D’Angelo e Livio Cori, Federica Carta e Shade, Simone Cristicchi, Enrico Nigiotti, Boomdabash, Einar, Motta.