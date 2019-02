ROMA – Al “Festival di Sanremo” oggi, venerdì 8 febbraio, è la serata dedicata agli ospiti. E sul palco è salito anche Luciano Ligabue. Il rocker, dopo aver cantato la sua nuova canzone, “Luci d’America”, ha scherzato con Claudio Bisio e ha percorso più volte le scale dell’Ariston. Con tanto di chitarra gigante. “Ho fatto 2 Sanremo in 30 anni” dice Ligabue scherzando con Baglioni. Che replica: “Anch’io ne avevo fatti 2 in 30 anni. Poi ne ho fatti 2 in 2 anni!”.

“Vorremmo cantare una canzone – spiega poi Baglioni al pubblico – quasi profetica di un nostro collega”. E così Baglioni, insieme a Ligabue, canta “Dio è morto” in onore di Francesco Guccini.

Su Twitter, in pochi minuti, l’esibizione di Ligabue a Sanremo è diventata uno degli argomenti più discussi:

MA UN SANREMO CONDOTTO DA LIGABUE??? DAIIIII #sanremo2019 — Sofia. (@_SofiaL7_) 8 febbraio 2019

Sto ancora pensando al siparietto di #Ligabue con le varie entrate. Mi hanno rubato 15 minuti della mia vita che non torneranno mai più. #SanRemo2019 — A. Libero (@liberox25) 8 febbraio 2019