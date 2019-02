SANREMO – Al 69esimo Festival di Sanremo torna anche Loredana Bertè con “Cosa ti aspetti da me”.

Il testo è stato scritto da Gerardo Pulli e Piero Romitelli. La musica è di Gaetano Curreri. Dirige il maestro Massimo Zanotti.

“Dopo più di 40 anni di carriera volevo chiudere il cerchio. E così torno a Sanremo”. Loredana Bertè lo aveva annunciato la settimana scorsa. “Una canzone sul peso che hanno le aspettative nella nostra vita e in una relazione, e del dolore che si genera dalla confusione di non sapere ciò che si vuole o, peggio, di avere vicino qualcuno che è confuso”,

Loredana è al suo 11esimo festival, nessuno dei quali mai passato inosservato. “Ma non vado per stupire. Ogni volta hanno gridato allo scandalo, senza capire il messaggio e mettendo la musica in secondo piano. Stavolta spero solo di emozionare, la musica è la mia vita”, aveva ribadito con forza. Ci sarà riuscita? Ecco il video della sua esibizione.