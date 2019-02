ROMA – Sanremo 2019: chi è Luca Colombo, il chitarrista che viene inquadrato sempre. Nella seconda serata del Festival Virginia Raffaele si è avvicinata a Luca Colombo e l’ha presentato ha presentato come il chitarrista “più inquadrato di sempre”.

Da 13 anni infatti Luca Colombo è parte dell’orchestra del Festival di Sanremo. E’ un chitarrista autodidatta, ha preso parte nei tour di molti artisti, da Marco Mengoni a Eros Ramazzotti.

Luca Colombo è anche un insegnate di chitarra jazz al Conservatorio di Parma. Tra gli show televisivi ai quali ha partecipato ricordiamo anche Buona Domenica, Sabato Italiano, Maurizio Costanzo Show, Un disco per l’estate, Fiorello Show, Passaparola, Rockpolitik, 50 Canzonissime, X Factor.

Ha inoltre registrato tre CD come solista, collaborato nella realizzazione di diverse opere didattiche ed è sponsor per l’Italia di Gibson Guitars, Vox Amps, Ernie Ball Strings. Tra i riconoscimenti, vanta il premio FIM come chitarrista dell’anno 2013.

D’altra parte ha collaborato alla realizzazione di campagne pubblicitarie tra cui BMW, Volvo, Bauli, Ferrero, Plasmon, Superga, Enel e di jingles, basi e sottofondi per Canale 5, Italia 1, Rete 4 e composto music per diversi films.