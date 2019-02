Sanremo 2019, Melissa Greta Marchetto: chi è la conduttrice del Dopo Festival

ROMA – Si chiama Melissa Greta Marchetto e insieme a Rocco Papaleo e Anna Foglietta è la conduttrice del Dopo Festival Sanremo 2019.

Ma chi è Melissa Greta Marchetto? Dopo gli studi al liceo si laurea all’Università degli studi di Milano in Beni Culturali. Appassionata di musica, sport e cucina, la carriera di Melissa si concentra sul teatro partecipando come cantante in alcuni musical, dopo aver studiato pianoforte e canto.

Continua la sua ascesa con Matteo Bordone col quale conduce su Radio 2 Gli Sbandati e poi in televisione per poi partecipare a Quelli che il calcio. Lo scorso anno è stata già a Sanremo per condurre il prefestival affiancando Sergio Assisi.

Melissa Greta è nata nel 1985 in Brianza, anche se vive da anni a Milano. È alta 167 cm e pesa 57 kg. Ha dei genitori molto sportivi ed entrambi sono insegnanti. La conduttrice tifa per la Roma e ama la cucina.

Vita privata? Anche sui social non si è mai esposta con un probabile compagno. Resta solo quella foto insieme a Tommaso Paradiso che aveva fatto parlare. Tuttavia, non c’è stato un seguito e le chiacchiere non hanno avuto risposta.