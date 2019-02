ROMA – “Motta” e Nada hanno vinto il premio per il “Miglior Duetto” assegnato dalla Giuria d’Onore del “Festival di Sanremo”. Quando i due cantanti sono saliti sul palco dell’Ariston per ritirare il premio, il pubblico ha fischiato e protestato rumorosamente.

A decidere è stata la giuria d’onore presieduta da Mauro Pagani e composta da Elena Sofia Ricci, Claudia Pandolfi, Joe Bastianich, Serena Dandini, Ferzan Ozpetek, Camila Raznovich e Beppe Severgnini.

A consegnare il riconoscimento è stato il governatore della Liguria, Giovanni Toti. Per ricordare la tragedia del ponte Morandi ed anche al tempo stesso per guardare alla rinascita, il premio simboleggia quest’anno la Lanterna di Genova ed è realizzato in filigrana ligure.

Questi tutti i duetti della serata:

NEK – “Mi farò trovare pronto” – Ospite Neri Marcorè

NINO D’ANGELO E LIVIO CORI – “Un’altra luce” – Ospiti i Sottotono

ULTIMO – “I tuoi particolari” – Ospite Fabrizio Moro

THE ZEN CIRCUS – “L’amore è una dittatura” – Ospite Brunori Sas

FEDERICA CARTA E SHADE – “Senza farlo apposta” – Ospite Cristina D’Avena

ARISA – “Mi sento bene” – Ospiti Tony Hadley e Kataklò

SIMONE CRISTICCHI – “Abbi cura di me” – Ospite Ermal Meta

ACHILLE LAURO – “Rolls Royce” – Ospite Morgan

FRANCESCO RENGA – “Aspetto che torni” – Ospiti Bungaro ed Eleonora Abbagnato

NEGRITA – “I ragazzi stanno bene” – Ospiti Enrico Ruggeri e Roy Paci

EINAR – “Parole nuove” – Ospite Biondo

PATTY PRAVO con BRIGA – “Un po’ come la vita” – Ospite Giovanni Caccamo

BOOMDABASH – “Per un milione” – Ospiti Rocco Hunt e i Musici Cantori di Milano

ANNA TATANGELO – “Le nostre anime di notte” – Ospite Syria

MAHMOOD – “Soldi” – Ospite Guè Pequeno

PAOLA TURCI – “L’ultimo ostacolo” – Ospite Beppe Fiorello

DANIELE SILVESTRI con RANCORE – “Argento vivo” – Ospite Manuel Agnelli

EX-OTAGO – “Solo una canzone” – Ospite Jack Savoretti

MOTTA – “Dov’è l’Italia” – Ospite Nada

LOREDANA BERTE’ – “Cosa ti aspetti da me” – Ospite Irene Grandi

ENRICO NIGIOTTI – “Nonno Hollywood” – Ospiti Paolo Jannacci e e Massimo Ottoni

IRAMA – “La ragazza col cuore di latta” – Ospite Noemi

GHEMON – “Rose Viola” – Ospiti Diodato e i Calibro 35

IL VOLO – “Musica che resta” – Ospite il violinista Alessandro Quarta