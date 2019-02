Sanremo 2019, Musica che resta: il testo della canzone de Il Volo

ROMA – “Musica che resta”: questo il titolo della canzone presentata dal trio “Il Volo” per il Festival di Sanremo 2019. Ecco il testo della canzone:

Leggo in fondo ai tuoi pensieri

Cerco in un sospiro i tuoi desideri

Mostrami la parte del tuo cuore che

Nascondi nel profondo

Ascolto tutti i tuoi silenzi

Come è bello perdermi dentro ai tuoi occhi

Sono io il tuo sogno? Quando resti sveglia

E senza niente intorno

Tu che sei la forza e il coraggio

La meta in un viaggio

Il senso dei giorni miei

Io ci sarò da ora e per sempre

Amore abbracciami

Voglio proteggerti

Siamo il sole in un giorno di pioggia

Stanotte stringimi

Baciami l’anima

Siamo musica vera che resta

Tra miliardi di persone

Ti ho riconosciuta nella confusione

Sciogli quel sorriso dal tuo viso e

Andiamo via lontano

Tu che sei davvero importante

In ogni mio istante

Sei la melodia

E non passerai, mai

Amore abbracciami

Voglio proteggerti

Siamo il sole in un giorno di pioggia

Stanotte stringimi

Baciami l’anima

Siamo musica vera che resta

Non siamo un soffio di vento

Non siamo un momento

Lo sai che il tuo posto è per sempre qui

Amore abbracciami

Voglio proteggerti

Siamo il sole in un giorno di pioggia

Stanotte stringimi

Baciami l’anima

Siamo musica vera che resta

Siamo musica vera che resta