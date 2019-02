ROMA – Nino D’Angelo insieme a Livio Cori sono in gara per il Festival di Sanremo 2019 con la canzone “Un’altra luce”. Sui social network c’è chi lo accusa di aver portato un brano lontano dal suo repertorio, anche se è stato molto apprezzato. Durante la conferenza stampa i giornalisti gli chiedono quali siano le sue speranze di vincere Sanremo, ma il cantante replica deciso: “Difficile che una canzone napoletana vinca”.

Una risposta, quella di Nino D’Angelo, che forse ha un po’ sorpreso gli opinionisti e i giornalisti che gli hanno chiesto se sperasse in una vittoria. Ai microfoni di Storie Italiane ha detto: “In un paese in cui si fa ancora distinzione, in cui si pensa ancora al bianco, al nero, al giallo, è difficile che una canzone napoletana possa vincere Sanremo”.

Ad oggi comunque, dopo tre serate del Festival, i favoriti per la vittoria sono Irama e Ultimo. Non resta che aspettare l’arrivo della finale per sapere chi sarà il vincitore di Sanremo 2019.