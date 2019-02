SANREMO – Ornella Vanoni, show con parolaccia in diretta al Festival di Sanremo 2019. La cantante è stata protagonissta di un siparietto con Virginia Raffaele (che in passato l’ha imitata spesso): “Tu mi hai rovinato la vita – dice arrabbiata alla Raffaele – mi hai fatto passare per una pazza, una rimbambita, e se tu mi hai fatto come rimbambita il pubblico pensa che lo sono, sono passata anche per una maniaca sessuale. E poi peggio che andare di notte quando sei andata da Conti, e hai fatto una pessima performance, lui ti ha salutato dicendo Ciao Ornella. Por…. Putt…. Bast..”

“Voglio ricordare alla Rai che sono venuta ‘aggratis‘ ma, non prendetevi l’abitudine…”. Con questa battuta si è chiusa l’irruzione della Vanoni nella terza serata del Festival di Sanremo, mentre sul palco era pronta Patty Pravo per eseguire, con Briga, il brano con cui è in gara. E c’è stato l’incontro, con abbraccio e baci, tra le due signore della canzone italiana, Ornella in abito color rosso, Patty in giacca-pantalone colore ghiaccio lucido.

Ornela non potrebbe farlo proprio perché l’altra è in gara, ma lei sembra non importarsene, anzi replica alla Raffaele che “a una certa età si fa quel che si vuole”. Divertente anche la stessa Raffaele che parlando con Ornella ne imitava la voce e poi, in un fantasioso dialogo a distanza sul palco, faceva lo stesso per quella di Patty Pravo, che non poteva prendere parte al siparietto.

E’ stata una Ornella Vanoni divertente e che teneva botta alla Raffaele, con cui ha anche cantato “la gente e me..”. In avvio la cantante ha ‘rimproverato’ la showgirl: “Mi hai rovinato la vita facendomi passare per rimbambita”, riferendosi alle sue imitazioni. “Recedi, stai zitta. Mi hai fatto passare per una pazza, maniaca sessuale. Ho passato un anno di inferno”, ha detto ancora, e spiegando che in molti casi c’e’ stato chi pensava che la Raffaele fosse la vera Vanoni. E Virginia ha replicato “Mi dispiace se hai amici rincoglioniti…”.

Il cosiddetto popolo del web è impazzito per l’intervento della Vanoni, riconoscendolo come il più divertente di tutta questa edizione del Festival di Sanremo. Twitter è in fiamme: “Ma Ornella Vanoni da sola vale tutte le Bele’n, le Canalis, le Mrzarova, le Ghenea degli ultimi dodici anni. Datele Sanremo il prossimo anno insieme alla Nicoletta, la rossa e la bionda, sai che faville”, scrive Mario Manca. Si unisce al coro Rtl 102.5: “‘Sono venuta gratis, ma che non diventi un’abitudine’. Ornella Vanoni una di noi!!!”.

E mentre le bacheche si riempiono di meme, c’è chi la invoca anche per l’anno prossimo: “A questo punto direi che Sanremo 2020 possiamo lasciarlo nelle mani di Ornella Vanoni. Tutte e cinque le serate”. Lo sketch con Virginia Raffaele, debole nel momento del canto, esplode nell’abbraccio con Patty Pravo, celebrato da Spinoza che lo paragona a un altro incontro storico: “Patty Pravo bacia Ornella Vanoni. Madonna e Britney sucate!”.

La parolaccia in diretta è al minuto 2.30 circa del video.