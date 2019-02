Paola Turci canta a Sanremo, i versi dela sua canzone fanno riferimento al diluvio universale, Giovanni Valentini twitta:

“ULTIM’ORA: dopo la canzone di Paola Turci sul Diluvio universale al Festival di Sanremo, bloccata in porto l’Arca di Noè per la dotazione insufficiente di salvagente a bordo”.

L’amara ironia che collega la canzone alle navi dei migranti ha trovato consenso fra i quasi 12 mila follower di Valentini.

Canta Paola Turci:

“Piove però siamo fuori pericolo

Riusciremo a respirare

Nel diluvio universale

E cambieremo mille volte forma e lineamenti per non sentire l’abitudine

Ci saranno appuntamenti che sarai obbligato a perdere

E ci impegneremo a stare meglio quando far di meglio non si può

Magari no, non è l’ultimo ostacolo

Piove però siamo fuori pericolo

Riusciremo a respirare

Nel diluvio universale

Ci vedranno attraversare

Nel diluvio universale”.

Valentini, che è stato vice direttore di Repubblica con Scalfari dopo avere diretto l’Espresso, l’Europeo e alcuni quotidiani locali, ha compiuto gli anni in questi giorni. La registrazione della sua nascita fu fatta il 6 febbraio 1948, ma gli intimi sanno che il giorno del compleanno vero è il 3 febbraio. C’è chi lo ha ricordato con un augurio speciale. Un tweet in cui sono riportate le prime righe del suo ultimo romanzo noir, “La donna nella valigia”, uscito a metà del 2018 e accolto con successo.

Il compleanno e la musica non attenuano la verve polemica di Valentini. A proposito della nomina di Paolo Savona a presidente della Consob, scrive sul suo profilo Twitter:

“È il presidente della Repubblica che nomina il presidente della Consob, su proposta del presidente del Consiglio. Se il Pd vuole criticare un presidente per questa scelta, sospetta d’incompatibilità e conflitto di interessi, deve rivolgersi perciò al Quirinale”.

Non si ferma a Savona. La nomina di un nuovo direttore a Repubblica, dove Valentini entrò dalla fondazione, a 28 anni d’età. come inviato speciale, è lo spunto per un paio di messaggi al curaro.