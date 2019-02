Sanremo 2019, L’ultimo ostacolo: il testo della canzone di Paola Turci

ROMA – “L’ultimo ostacolo”: questo il titolo della canzone che Paola Turchi ha presentato al Festival di Sanremo 2019. Ecco il testo della canzone:

Fermati

Che non è l’ora dei saluti

Vieni qui

E abbracciami per due minuti

Guardaci

Da fuori siamo la fotografia del giorno di un mio compleanno

Ricordo quando tu mi hai detto «non aver paura di tremare»

Che siamo fiamme in mezzo al vento, fragili ma sempre in verticale

Magari no non è l’ultimo ostacolo

Ma è bellissimo pensare di cadere insieme

Piove però siamo fuori pericolo

Riusciremo a respirare

Nel diluvio universale

Vetri che

Si appannano dal nostro lato

Scriverci

Parole grandi con un dito

Lettere

Che sbiadiranno solo per metà ma che riscriveremo ancora

Che siamo fiamme in mezzo al vento

Fragili ma sempre in verticale

Magari no, non è l’ultimo ostacolo

Ma è bellissimo pensare di cadere insieme

Piove però siamo fuori pericolo

Riusciremo a respirare

Nel diluvio universale

E cambieremo mille volte forma e lineamenti per non sentire l’abitudine

Ci saranno appuntamenti che sarai obbligato a perdere

E ci impegneremo a stare meglio quando far di meglio non si può

Magari no, non è l’ultimo ostacolo

Piove però siamo fuori pericolo

Riusciremo a respirare

Nel diluvio universale

Ci vedranno attraversare

Nel diluvio universale