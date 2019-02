Sanremo 2019, Parole nuove: il testo della canzone di Einar

ROMA – “Parole nuove”: questo il titolo della canzone che Einar ha presentato al Festival di Sanremo 2019. Ecco il testo della canzone:

Parlo poco lo sai, soprattutto di te

Scrivo solo canzoni cosa vuoi sentirti dire

Che sono stanco di tutto e forse anche di me

Mi devi ancora un ritorno molto più di mille parole

Io che cerco una risposta anche quando non c’è

La superficialità dei tuoi sguardi mi uccide

E tu non lo sai, no tu non lo vedi

Quanto amore lasci mentre ti allontani

E giuro che se te ne vai non ti verrò a cercare

Camminerò lontano dal tuo cuore

E giuro che se te ne vai cancellerò il tuo nome

Riscriverò l’amore con parole nuove

Riscriverò l’amore con parole nuove

Riscriverò l’amore con parole nuove

C’è chi dice che il tempo anestetizzi un ricordo

Ma qui c’è ancora il tuo odore che ricorda ogni notte il tuo corpo

E cerco ancora una risposta anche quando non c’è

La superficialità dei tuoi sguardi mi uccide

E tu non lo sai, no tu non lo vedi

Quanto amore lasci mentre ti allontani

E giuro che se te ne vai non ti verrò a cercare

Camminerò lontano dal tuo cuore

E giuro che se te ne vai cancellerò il tuo nome

Riscriverò l’amore con parole nuove

Riscriverò l’amore con parole nuove

Riscriverò l’amore con parole nuove

Confonderemo i passi tra la neve

Senza far rumore, senza far rumore

Camminerò lontano dal tuo cuore

E scriverò l’amore con parole nuove

E giuro che se te ne vai non ti verrò a cercare

Camminerò lontano dal tuo cuore