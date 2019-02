ROMA – Pippo Baudo, per qualche minuto, torna sul palco dell’Ariston a Sanremo. Giusto qualche minuto. Il tempo di salutare il pubblico e prendersi gli applausi e poi Baudo scende via dal palco. Una scelta, quella di far apparire Baudo sul palco solo per qualche minuto, che scatena la rabbia di molti su Twitter. “Dura di più la pubblicità che Baudo, è una vergogna” scrive qualcuno.

Poi, a fine serata, la sorpresa. Pippo Baudo – che ha condotto 13 edizioni del “Festival” – torna sul palco e ringrazia i fan: “Ho ricevuto tante chiamate – ha detto Baudo scherzando – pensavano che non tornassi. Ma a volte ritornano e io ritorno“

Ditemi che sono antico, ma come presenta Pippo Baudo… Non ce n’è per nessuno! #Pipponazionale — Fabio Arboit (@FabioArboit) 6 febbraio 2019

Abbiamo già candidato #Pippo Baudo a Patrimonio Unesco dell’Umanità? #Sanremo2019⁠ ⁠ — Simona Cortopassi (@La_trimo) 6 febbraio 2019

Cioè, scusate, ma Pippo Baudo non torna più? Ieri ci siamo sciroppati un quarto d’ora di «Vecchia Fattoria» con Santamaria e stasera liquidiamo il Re del Festivàl così, senza arte né parte? #Sanremo2019 — Mario Manca (@MarioManca) 6 febbraio 2019

E Pippo Baudo si manifestò, apparve, si materializzò, semplicemente fu #Sanremo2019 — ernesto assante (@ernieassa) 6 febbraio 2019

Pippo salvaci tu.

Prendi il timone della conduzione.

Riporta i fiori.

Riporta la sigla “PARAPAPAPARAPAPA PERCHÉ SANREMO È SANREMO”

E soprattutto riporta Vessicchio!#Sanremo2019 #pippobaudo — Katia Vergone (@KatiaLaVipera) 6 febbraio 2019