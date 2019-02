Sanremo 2019, quarta serata: la scaletta dei duetti

ROMA – Questa sera, venerdì 8 febbraio, sarà la serata di duetti al Festival di Sanremo, una serata speciale e sempre molto attesa perché insieme agli artisti in gara salgono sul palcoscenico dell’Ariston anche tanti ospiti, chiamati dagli stessi concorrenti ad affiancarli in una sfida che in qualche occasione è risultata poi decisiva per spostare consensi.

Questa la scaletta dei duetti (nell’ordine, ospite + concorrente):

Fabrizio Moro con Ultimo in “I tuoi particolari”;

Ermal Meta con Simone Cristicchi in “Abbi cura di me”;

Brunori Sas con The Zen Circus in “L’amore è una dittatura”;

Manuel Agnelli con Daniele Silvestri in “Argento vivo”;

Beppe Fiorello con Paola Turci in “L’ultimo ostacolo”;

Neri Marcorè con Nek in “Mi faro’ trovare pronto”;

Paolo Jannacci e Massimo Ottoni con Enrico Nigiotti in “Nonno Hollywood”;

Rocco Hunt e i Musici Cantori di Milano con Boomdabash in “Per un milione”;

Guè Pequeno con Mahmood in “Soldi”;

Irene Grandi con Loredana Bertè in “Cosa ti aspetti da me”;

Syria con Anna Tatangelo in “Le nostre anime di notte”;

Bungaro ed Eleonora Abbagnato con Francesco Renga in “Aspetto che torni”;

Enrico Ruggeri e Roy Paci con Negrita in “I ragazzi stanno bene”;

Nada con Motta in “Dov’è l’Italia”;

Tony Hadley e le coreografie dei Kataklò con Arisa in “Mi sento bene”;

Noemi con Irama in “La ragazza con il cuore di latta”;

Giovanni Caccamo con Patty Bravo con Briga in “Un po’ come la vita”;

Jack Savoretti con Ex-Otago in “Solo una canzone”;

Morgan con Achille Lauro in “Rolls Royce”;

Cristina D’Avena con Federica Carta e Shade in “Senza farlo apposta”;

Sottotono con Nino D’Angelo e Livio Cori in “Un’altra luce”;

Diodato e Calibro 35 con Ghemon in “Rose viola”;

Biondo con Einar in “Parole nuove”:

Violinista Alessandro Quarta con Il Volo in “Musica che resta”.