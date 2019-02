ROMA – Dietro la trasmissione che la Rai potrebbe dedicare al “Quartetto Cetra” c’e’ Giorgia Giacobetti, figlia di Tata Giacobetti, il fondatore del gruppo.

Giorgia Giacobetti sta pensando da tempo, racconta all’agenzia “Agi”, a una trasmissione sullo storico quartetto musicale e conferma di aver parlato del suo progetto con il produttore e manager musicale Ferdinando Salzano, a capo della “Friends and partners”, proprio la società al centro dei servizi di Striscia la Notizia che parla di un presunto conflitto di interesse con il direttore artistico del Festival di Sanremo Claudio Baglioni.

Salzano, secondo Giacobetti “ha una conoscenza del mondo musicale tale che lo rende la persona ideale per realizzare una trasmissione sul Quartetto Cetra in Rai, che detenendo molta parte del patrimonio televisivo del gruppo è la tv ideale per il programma”.

Giacobetti, racconta all’agenzia, era all’Ariston con la madre, l’attrice Valeria Fabrizi nella prima serata del festival, quando Baglioni, Claudio Bisio, Virginia Raffaele e Claudio Santamaria hanno dedicato un omaggio musicale al gruppo cantando ‘Nella vecchia fattoria’.