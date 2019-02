ROMA – Lorella Cuccarini ha ricordato con affetto il compleanno di Fabrizio Frizzi, che oggi, 5 febbraio, avrebbe compiuto 61 anni, regalando però una stilettata alla direzione del Festival di Sanremo. Questa mattina, infatti, durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse, che prenderà il via questa sera, è stato tributato al conduttore scomparso un anno fa, un lungo applauso.

La standing ovation della sala stampa a Sanremo 2019 ha però scatenato la vena polemica della Cuccarini che, vedendo tanta partecipazione nel ricordo del presentatore, ha pensato di fargli gli auguri a modo suo, ricordando via social che nessuno aveva mai proposto a Frizzi il palco dell’Ariston. La showgirl ha colto l’occasione anche per scrivere che le manca l’amico Fabrizio (con un semplice hashtag: “Manchi”).

“Standing ovation a Sanremo 2019 per Fabrizio… – ha scritto la Cuccarini su Twitter – Ma in tanti anni non gli è mai stato proposto di presentarlo“.

Già poco dopo la morte del conduttore Lorella Cuccarini aveva polemizzato con l’ambiente dello spettacolo: “Fabrizio era una persona assolutamente speciale nella sua normalità. E per questo era considerato da qualcuno “troppo per bene””.