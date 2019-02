ROMA – Rocco Papaleo, che condurrà il DopoFestival a Sanremo 2019, si è reso protagonista, durante la conferenza stampa di oggi, 5 febbraio, di una frecciatina nei confronti di Belen Rodriguez.

Papaleo e Belen hanno condiviso il palco dell’Ariston sette anni fa, nel 2012, quando a condurre era Gianni Morandi, che ha voluto al suo fianco la showgirl argentina ed Elisabetta Canalis. Ebbene, quell’anno non sarebbe scoppiata la simpatia tra Rocco e Belen.

“Belen – confida oggi Papaleo tra il serio e il faceto – mi parlò solo sul palco, perché c’era nel copione. Fuori dal palco non credo mi abbia rivolto la parola”. Poi ci scherza su ed ammette che, in fondo, Sanremo non sarebbe tale senza le polemiche: “E’ comunque una meravigliosa occasione essere a Sanremo, capisco tutto quello che si genera, la discussione, la polemica e penso che sia anche un alimento per questo evento, che a un certo punto diventa una roba di stato”.