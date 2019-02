ROMA – Durante il Prima Festival, Anna Ferzetti, moglie di Pierfrancesco Favino, ha mostrato una scollatura davvero generosa. La Farzetti indossava un abito nero scollato. A lei il compito di presentare la prima serata dopo il collegamento di Vincenzo Mollica.

Dopo il collegamento è cominciato il Festival: Baglioni lo ha aperto insieme ai suoi bracci Claudio Bisio e Virginia Raffaele, cantando la canzone “Voglio andar via”. Subito dopo i vari primi ringraziamenti è stato chiamato a cantare sul palco Francesco Renga, e subito dopo Nino D’Angelo con Livio Cori. Un inizio scoppiettante anche se ci sono stati problemi d’audio, probabilmente tecnici e Renga vocalmente non era proprio al meglio. C’è anche da dire che l’emozione della prima serata è sempre tanta: il Festival sta attualmente proseguendo al meglio e la conduzione di Baglioni, Bisio e Raffaele sta già piacendo tanto.

Chi è Anna Ferzetti

Anna Ferzetti è nata a Roma nel 1982 ed è figlia del celebre attore Gabriele Ferzetti, protagonista di film girati da maestri del cinema come Michelangelo Antonioni, Elio Petri e Sergio Leone. Ha studiato in una scuola tedesca e ha vissuto per due anni a Londra insieme alla madre. A soli 18 anni ha lasciato la casa dei genitori, per poi decidere di intraprendere lo stesso mestiere del padre. Ha recitato nella serie web Mamme imperfette, che ha riscosso un certo successo, e ha preso parte anche ai film Il colore nascosto delle cose di Silvio Soldini e Terapia di coppia per amanti di Diego De Silva.

Anna Ferzetti è sposata da 15 anni con Pierfrancesco Favino. La coppia ha due figlie: Greta, 11 anni, e Lea, 5 anni. Si sono conosciuti durante una cena tra amici. A detta loro, il segreto di un matrimonio felice è vedersi poco e avere delle passioni in comune. I due, infatti, amano il ballo.