ROMA – Oggi, mercoledì 6 febbraio, è il giorno della seconda serata del “Festival di Sanremo 2019”. Qualche informazione pratica: la seconda serata del “Festival”, almeno nel palinsesto “Rai”, inizierà alle 20,35 e terminerà intorno all’1,15. La serata, naturalmente, sarà trasmessa in diretta su “Rai Uno”. Il “Festival” si potrà seguire in streaming anche sul sito ufficiale della “Rai”. Sul canale “YouTube” ufficiale della “Rai” poi, durante la serata”, verranno pubblicate le varie clip. Sempre sul sito della “Rai” sarà poi possibile rivedere la serata.

Ieri si sono esibiti tutti e ventiquattro i cantanti in gara. Ed è anche stata fornita una classifica parziale basata però solo sul voto della giuria demoscopica.

La classifica è stata divisa in tre fasce: blu, quella alta, gialla, quella intermedia e rossa, quella bassa.

Nella zona alta della classifica, quella blu, si sono piazzati: Ultimo, Loredana Bertè, Daniele Silvestri, Irama, Simone Cristicchi, Francesco Renga, Il Volo, Nek. Nella zona gialla, quella intermedia: Enrico Nigiotti, Federica Carta e Shade, Boomdabash, Negrita, Paola Turci, Anna Tatangelo, Patty Pravo con Briga, Arisa. Nella zona bassa, quella rossa: Mahmood, Achille Lauro, Nino D’Angelo e Livio Cori, Einar, Ghemon, Motta, Ex-Otago, The Zen Circus.

Questa sera non si esibiranno di nuovo tutti i cantanti. Ma solo dodici. Gli altri dodici si esibiranno domani. La scaletta non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Gli ospiti. Nel corso della serata sul palco dell’Ariston saliranno Marco Mengoni – che canterà la sua ultima canzone “Hola (I Say)” con Tom Walker – Riccardo Cocciante, Michelle Hunziker, “Pio e Amedeo”, e la coppia di attori Laura Chiatti e Michele Riondino che presenteranno il film “Un’avventura”.

Il programma.

Il “Festival di Sanremo” andrà in onda tutte le sere fino a sabato 9 febbraio, il giorno della finale.

Ventiquattro i cantanti in gara: Paola Turci, Simone Cristicchi, Zen Circus, Anna Tatangelo, Loredana Bertè, Irama, Ultimo, Nek, Motta, Il Volo, Ghemon, Federica Carta e Shade, Patty Pravo e Briga, Negrita, Daniele Silvestri, Ex-Otago, Achille Lauro, Arisa, Francesco Renga, Boomdabash, Enrico Nigiotti, Nino D’Angelo e Livio Cori, Einar e Mahmood.

Questi i titoli delle canzoni dei ventiquattro cantanti in gara:

Enrirco Nigiotti – Nonno Hollyood. Ecco il testo.

Nino D’Angelo e Livio Cori – Un’altra luce. Ecco il testo.

Boomdabash – Per un milione. Ecco il testo.

Francesco Renga – Aspetto che torni. Ecco il testo.

Achille Lauro – Rolls Royce. Ecco il testo.

Arisa – Mi sento bene. Ecco il testo.

Daniele Silvestri – Argento vivo. Ecco il testo.

Ex-Otago – Solo una canzone. Ecco il testo.

Federica Carta e Shade – Senza farlo apposta. Ecco il testo.

Patty Pravo e Briga – Un po’ come la vita. Ecco il testo.

Negrita – I ragazzi stanno bene. Ecco il testo.

Paola Turci – L’ultimo ostacolo. Ecco il testo.

Simone Cristicchi – Abbi cura di me. Ecco il testo.

Zen Circus – L’amore è una dittatura. Ecco il testo.

Anna Tatangelo – Le nostre anime di notte. Ecco il testo.

Loredana Berte – Cosa ti aspetti da me. Ecco il testo.

Irama – La ragazza col cuore di latta. Ecco il testo.

Ultimo – I tuoi particolari. Ecco il testo.

Nek – Mi farò trovare pronto. Ecco il testo.

Motta – Dov’è l’Italia. Ecco il testo.

Il Volo – Musica che resta. Ecco il testo.

Ghemon – Rose viola. Ecco il testo.

Einar – Parole nuove. Ecco il testo.

Mahmood – Soldi. Ecco il testo.

Terza serata. Si esibiranno gli altri dodici cantanti che non si esibiranno oggi. Anche loro verranno giudicati di nuovo dal televoto, dalla giuria demoscopia e dalla sala stampa.

Quarta serata. E’ la serata dedicata ai duetti. Ogni cantante reinterpreta la sua canzone con un nuovo arrangiamento e con un ospite.

Questi tutti i duetti della quarta serata:

Arisa con Tony Hadley

Motta con Nada

Patty Pravo e Briga con Giovanni Caccamo

Irama con Noemi e Caterina Guzzanti

Ex-Otago con Jack Savoretti

Negrita con Enrico Ruggeri e Roy Paci

Ultimo con Fabrizio Moro

Simone Cristicchi con Ermal Meta

Zen Circus con Brunori Sas

Achille Lauro con Morgan

Anna Tatangelo con Syria

Boomdabash con Rocco Hunt

Daniele Silvestri con Manuel Agnelli e Rancore

Enrico Nigiotti con Paolo Jannacci

Federica Carta e Shade con Cristina D’Avena

Francesco Renga con Bungaro e Eleonora Abbagnato

Mahmood con Guè Pequeno

Ghemon con Diodato e i Calibro 35

Il Volo con Alessandro Quarta

Nek con Neri Marcorè

Nino D’Angelo e Livio Cori con i Sottotono

Paola Turci con Giuseppe Fiorello

Einar con Biondo

Loredana Bertè con Irene Grandi.

Quinta serata. La quinta serata sarà la serata della finale. I ventiquattro cantanti in gara presenteranno di nuovo la loro canzone. Al termine dell’ultima votazione si farà una media di tutte le votazioni precedenti. Media che determinerà la classifica finale.

Le tre canzoni più votate saranno di nuovo riproposte e rivotate ancora. La media finale tra l’ultima votazione e quelle precedenti determinerà la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2019.

Verranno assegnati anche altri quattro premi: il “Premio della critica Mia Martini”, il “Premio della sala stampa web e tv Lucio Dalla”, il “Premio Sergio Bardotti” per la migliore interpretazione e il “Premio Giancarlo Bigazzi” per la migliore composizione musicale.

Il regolamento di Sanremo.

A “Sanremo” i ventiquattro artisti in gara saranno giudicati nelle cinque serate dal televoto, dai voti della giuria Demoscopia (giuria composta da 300 persone selezionate tra abituali fruitori di musica), dalla giuria della sala stampa e dalla cosiddetta giuria d’Onore.

La giuria d’Onore è composta dal presidente, Mauro Pagani, e da Ferzan Ozpetek, Camila Raznovic, Claudia Pandolfi, Elena Sofia Ricci, Beppe Severgnini, Serena Dandini e Joe Bastianich.

Come funziona il televoto?

Si può votare attraverso una telefonata. Ma solo da un telefono fisso con abbonamento Tim o Wind Tre. Il numero da chiamare è 894.001. Costo della chiamata: Euro 0,51 IVA inclusa.

Si può votare anche attraverso un sms.

Il televoto mediante SMS – si legge nel regolamento – può essere effettuato unicamente da utenze mobili degli operatori telefonici Tim, Vodafone, Wind Tre (con sim/utenze a marchio “3” e “wind”), Poste Mobile, Coop Italia (con sim/utenze a marchio CoopVoce) e Iliad inviando un SMS al numero 475.475.1 con il codice a due cifre di identificazione della canzone-artista scelto (o alternativamente utilizzando i seguenti “alias”: a titolo esemplificativo per la canzone-artista indicata con “01” anche: 1, uno, codice 01, codice01, codice 1, codice1 oppure per la canzone-artista indicata con “20” anche: venti, codice 20, codice20).

Il numero massimo di voti validi effettuabili da ciascuna utenza telefonica è pari a:

– 1^ SERATA: 5 (cinque) voti totali esprimibili per l’intera serata, che potranno essere anche tutti

espressi in una delle sessioni di voto previste;

– 2 ^ 3^ e 4^ SERATA: 5 (cinque) voti per la sessione di voto prevista in ciascuna serata;

– 5^ SERATA: 5 (cinque) voti per ciascuna delle due sessione di voto previste.

L’utente paga soltanto i voti validi. Il Servizio di Televoto è riservato ai maggiorenni.