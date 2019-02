SANREMO – Standing ovation a Sanremo per Serena Rossi che ha riportato all’Ariston l’indimenticabile Mia Martini. L’attrice interpreta la cantautrice scomparsa nel film “Io sono Mia”, in onda martedì 12 febbraio in prima serata su Rai1.

Serena Rossi e Claudio Baglioni hanno cantato insieme sulle note di “Almeno tu nell’universo“, brano che esattamente 30 anni fa, nel 1989, valse a Mia Martini il Premio della Critica proprio al Festival della canzone italiana.

Il duetto incanta l’Ariston che omaggia Serena Rossi con un’ovazione: applausi a scena aperta sia in platea che in sala stampa. Poi l’attrice, visibilmente commossa, ha detto che Mia è stata vittima di “discriminazione, violenza, ingiustizia. Era invece una grandissima artista, una grande donna e da questo palco le voglio chiedere scusa per tutto quello che le hanno fatto”. “Mimì per te!”, ha urlato prima di lasciare la scena.