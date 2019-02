SANREMO – La quarta serata del Festival di Sanremo ha tenuto davanti alla televisione 9 milioni e 552 mila telespettatori, pari al 46.1% di share. La serata era dedicata ai duetti dei 24 Big con gli ospiti che hanno reinterpretato le canzoni in gara.

L’anno scorso la serata duetti era stata un autentico boom, con 10 milioni 108 mila telespettatori e il 51.1% di share. Si conferma, dunque, il calo rispetto alla scorsa edizione che si attesta intorno a -5 punti di share.

Per quanto riguarda la “sfida” tra le serate, quella di venerdì registra un lieve aumento: se infatti l’ascolto medio della terza serata era stato intorno ai 9,4 milioni, la prima parte della quarta serata del festival, quella che va dalle 21.24 alle 23.39, ha ottenuto su Rai1 11 milioni 170 mila spettatori con il 45.5% di share. La seconda che va dalle 23.43 alle 00.51 ha invece ottenuto 6 milioni 215 mila con il 48.6%.

Per quanto riguarda la serata, a vincere il premio “Miglior Duetto” sono stati Motta e Nada. Il premio è stato assegnato loro dalla Giuria d’Onore. Quando i due cantanti sono saliti sul palco dell’Ariston per ritirare il premio, il pubblico ha fischiato e protestato rumorosamente.

Da chi è composta la giuria d’onore presieduta da Mauro Pagani? Elena Sofia Ricci, Claudia Pandolfi, Joe Bastianich, Serena Dandini, Ferzan Ozpetek, Camila Raznovich e Beppe Severgnini.

A consegnare il riconoscimento è stato il governatore della Liguria, Giovanni Toti. Per ricordare la tragedia del ponte Morandi ed anche al tempo stesso per guardare alla rinascita, il premio simboleggia quest’anno la Lanterna di Genova ed è realizzato in filigrana ligure.