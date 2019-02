Sanremo 2019, Solo una canzone: il testo della canzone degli Ex-Otago

ROMA – “Solo una canzone”: questo il titolo della canzone che gli “Ex-Otago” hanno presentato al Festival di Sanremo 2019. Ecco il testo della canzone:

Resta con me

Perché la notte mi fa perdere

Poi non ho voglia di sognare

Perché domani è uguale

Resta con me

Anche se è una vita che usciamo insieme

Dormir con te stanotte è importante

Perché ci vogliamo bene

Non è semplice

Restare complici

Un amante credibile

Quando l’amore non è giovane

Non è semplice

Scoprire nuove tenebre

Tra le tue cosce dietro le orecchie

Quando l’amore non è giovane

È solo una canzone

Abbracciami per favore

A te posso dire tutto

Tutto ciò che sento

Tutti cantano l’amore

Quando nasce quando prende bene

Quando tremano le gambe

Quando non c’è niente che lo può fermare

Ma tutte quelle storie

Che hanno visto almeno dieci primavere

Cento casini cento grandi scene

Mille pagine attaccate ancora insieme

Non è semplice

Restare complici

Un amante credibile

Quando l’amore non è giovane

Non è semplice

Scoprire nuove tenebre

Tra le tue cosce dietro le orecchie

Quando l’amore non è giovane

È solo una canzone

Abbracciami per favore

A te posso dire tutto

Tutto ciò che sento

È solo una canzone

Abbracciami per favore

Con te voglio fare tutto

Tutto ciò che sento

Resta con me

Perché da solo non ho fame

Poi non è bello cucinare

Solo per me

Solo per me

È solo una canzone

Abbracciami per favore

A te posso dire tutto

Tutto ciò che sento

È solo una canzone

Abbracciami per favore.