SANREMO – Stefano De Martino plaude al Premio Lunezia, di cui è direttore artistico: “La consegna del Premio Lunezia nella sala stampa del Teatro Ariston sublima il nostro impegno di valorizzare l’arte-canzone per meriti musical-letterari. L’antico battesimo di Fabrizio De André e Fernanda Pivano resta la forza della nostra manifestazione”, ha detto l’ex ballerino di Amici ed ex marito di Belen Rodriguez, che oggi pomeriggio ha consegnato il riconoscimento al livornese Enrico Nigiotti, in gara al Festival di Sanremo 2019 con “Nonno hollywood”. Un brano dal testo, per De Martino, “dalla stesura e dal contenuto di indubbia potenzialità per l’arte-canzone”.

L’ex ballerino si prepara ad affrontare anche un nuovo appuntamento televisivo. Insieme a Biagio Izzo sarà infatti lui a condurre Made in Sud su Rai Due. De Martino e Izzo prendono così il posto che per diversi anni era stato di Elisabetta Gregoraci. Secondo un articolo pubblicato sul sito di gossip Dagospia, sembra che la conduzione del programma non sia stata affidata alla ex signora Briatore a causa delle gelosie di quello che è ritenuto il suo attuale compagno, l’imprenditore emiliano Francesco Bettuzzi, con cui la bella ex modella di Soverato è stata fotografata più volte negli ultimi mesi.