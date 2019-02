Sanremo 2019, Striscia consegna il Tapiro a Achille Lauro. Lui si infuria

ROMA – Valerio Staffelli consegna il “Tapiro d’Oro” a Achille Lauro. “Tapiro” consegnato perché “Striscia” considera la canzone che “Achille Lauro” ha presentato a “Sanremo”, “Rolls Royce”, una sorta di inno all’ecstasy. Ma Achille Lauro se la prende con Staffelli e difende la canzone:

“Mi sembra proprio una cosa surreale – dice “Achille Lauro a Staffelli – e alquanto ridicola. TI dovresti informare. Io credo che invece di inventarti scemenze per avere pubblicità, dovresti pensare a cosa c’è dietro la musica. Ma quale droga, Rolls Royce è una macchina. Fate riderissimo. Sei un ignorante e ti meriteresti il Tapiro. Si un ignorante, ti posso consegnare un Tapiro? Signor Staffelli ma lei è un ignorante. Tu ti meriti il Tapiro per essere il tonno più grande d’Italia”.

Poco prima Gimmy Ghione ha intervistato anche Matteo Salvini. E il ministro dell’Interno ha liquidato così la canzone di “Achille Lauro”: “Preferivo le caramelle dei Dear Jack, rispetto alle Rolls Royce di ‘sto tizio”.

E ancora: “Mi sembra che stia ammiccando, non è la macchina. Anche perché cita qualche personaggio che in passato ha abusato e non è finito bene”. Ghione inoltre domanda: “Ma chi ha selezionato sia il cantante che il pezzo, non si sarà fatto una leggerissima domanda?”. Il ministro risponde: “Tu dici che è Baglioni? Non farmi polemizzare con Baglioni che ho già i miei problemi”.