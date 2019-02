ROMA – Oggi, giovedì 7 febbraio, è il giorno della terza serata del “Festival di Sanremo 2019”. Qualche informazione pratica: la terza serata del “Festival”, almeno nel palinsesto “Rai”, inizierà alle 20,35 e terminerà intorno all’1,15. La serata, naturalmente, sarà trasmessa in diretta su “Rai Uno”. Il “Festival” si potrà seguire in streaming anche sul sito ufficiale della “Rai”. Sul canale “YouTube” ufficiale della “Rai” poi, durante la serata”, verranno pubblicate le varie clip. Sempre sul sito della “Rai” sarà poi possibile rivedere la serata.

Ieri si sono esibiti dodici dei ventiquattro cantanti in gara. Alla fine della serata è stata stilata anche una classifica parziale dei dodici cantanti. La classifica è quella basata sul voto della giuria demoscopica, che pesa per il 30 per cento sul voto totale della serata. Ci sono stati anche il televoto e il voto della sala stampa, che però non sono stati rivelati.

In base al voto i cantanti sono stati divisi in tre zone: blu (la migliore), giallo (quella intermedia) e rossa (la peggiore). I nomi dei cantanti all’interno delle varie zone sono in ordine casuale, non ci sono quindi un primo, un secondo, un terzo e così via. Ecco la classifica parziale dopo la seconda serata divisa in tre fasce:

Fascia Blu: Daniele Silvestri, Arisa, Achille Lauro, Loredana Bertè. Fascia gialla: Paola Turci, Ex-Otago, Ghemon, Il Volo. Fascia rossa: Nek, Negrita, Federica Carta e Shade, Einar.

Quest invece la classifica parziale che era stata stilata dopo la prima serata:

Fascia blu: Ultimo, Loredana Bertè, Daniele Silvestri, Irama, Simone Cristicchi, Francesco Renga, Il Volo, Nek. Fascia gialla: Enrico Nigiotti, Federica Carta & Shade, Boomdabash, Negrita, Paola Turci, Anna Tatangelo, Patty Pravo & Briga, Arisa. Fascia rossa: Mahmood, Achille Lauro, Nino D’Angelo & Livio Cori, Einar, Ghemon, Motta, Ex Otago, The Zen Circus.

La scaletta. Questi i cantanti che si esibiranno stasera (in ordine di apparizione): Mahmood, Enrico Nigiotti, Anna tatangelo, Ultimo, Francesco Renga, Irama, Patty Pravo con Briga, Simone Cristicchi, Boomdabash, Motta, Zen Circus, Nino d’Angelo e Livio Cori.

Gli ospiti. Previsti inoltre come ospiti Ornella Vanoni, Umberto Tozzi, Raf, Serena Rossi, Paolo Cevoli e il presentatore, insieme a Pippo Baudo, di Sanremo Giovani Fabio Rovazzi.