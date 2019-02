ROMA – “Le nostre anime di notte”: questo il titolo della canzone che Anna Tatangelo ha presentato al Festival di Sanremo 2019. Ecco il testo della canzone:

Quante bugie ci siamo detti, amore

quante parole da dimenticare

e continuare a negarlo è soltanto una fragilità

allontanarsi non è mai la fine

Se si ha il coraggio di ricominciare

ma non è facile quando si perde la complicità

e adesso siamo quip

occhi negli occhi, senza nascondigli

Senza difendere più i nostri sbagli

o sfidarci tra noi

e finirà così

e forse è quello che vogliamo entrambi

ma lo capisco da come mi guardi che in fondo lo sai

che mai potremo perderci

e più ti guardo, e più vedo la parte migliore di noi

ma ormai non serve illuderci

non c’è bisogno di fingerci forti ed in fondo lo sai

le nostre anime di notte

quante bugie ci siamo detti, amore

e non è facile dimenticare

che queste frasi in sospeso nascondono la verità

e adesso siamo qui

e siamo nudi per la prima volta

senza il timore di fare una scelta e poi non scegliere mai

mai potremo perderci

e più ti guardo e più vedo la parte migliore di noi

ma ormai non serve illuderci

Non c’è bisogno di fingerci forti ed in fondo lo sai

Le nostre anime di notte

Sono più limpide che mai

Sono più limpide che mai

Mai

Potrei lasciarmi alle spalle la parte migliore di noi

Ma ormai non serve illuderci

Non c’è bisogno di fingerci forti ed in fondo lo sai

Le nostre anime di notte

Non si perderanno mai