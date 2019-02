Sanremo 2019, Mi farò trovare ponto: il testo della canzone di Nek

ROMA – “Mi farò trovare pronto”: questo il titolo della canzone che Nek ha presentato al Festival di Sanremo 2019. Ecco il testo della canzone:

Mi farò trovare pronto

A certi strani mutamenti

Con la guardia sempre alta

Anche con i sentimenti… anche con i sentimenti

Sono pronto sono pronto

A non esser pronto mai

Per essere all’altezza dell’amore

Sono pronto sono pronto

Come non ho fatto mai

Per essere all’altezza dell’amore

Mi farò trovare pronto

All’impatto col tuo nome

La tua firma sulla pelle

È la mia rivoluzione

Mi farò trovare pronto

Ad ogni regola che inverti

Ogni legge, ogni principio non saranno più gli stessi

Con la guardia sempre alta

Anche con i sentimenti… anche con i sentimenti

Libri di milioni di parole

Ce ne fosse almeno una

Per essere all’altezza dell’amore

Frasi di chissà quale canzone

Ne venisse adesso una

Per essere all’altezza dell’amore

Sono pronto sono pronto

A non esser pronto mai

Per essere all’altezza dell’amore

Sono pronto sono pronto

Come non ho fatto mai

Come non ho fatto mai… mai

Scene del più grande film d’autore

Non c’è trama né copione

Per essere all’altezza dell’amore

Libri di milioni di parole

Ce ne fosse almeno una

Per essere all’altezza dell’amore

Frasi di chissà quale canzone

Ne venisse adesso una

Per essere all’altezza dell’amore

Mi farò trovare pronto

Con l’amore in mezzo ai denti

Con la guardia sempre alta

Anche con i sentimenti… anche con i sentimenti

Sono pronto sono pronto

A non esser pronto mai

Per essere all’altezza dell’amore

Sono pronto sono pronto

Come non ho fatto mai

Come non ho fatto mai… mai