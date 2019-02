ROMA – La 69° edizione del Festival di Sanremo prenderà il via questa sera, 5 febbraio, e Sisal Matchpoint sarà ancora una volta protagonista. A poche ore dal rilascio della prima classifica gli esperti di Sisal Matchpoint hanno già modificato alcuni pronostici rendendo ogni giocata ancora più emozionante.

Il favorito rimane sempre Ultimo (2.50), già vincitore della sezione Nuove Proposte lo scorso anno, incalzato da Irama, vincitore di Amici in carica che lo tallona a 3.50 e da Daniele Silvestri (4.50) che tiene temporaneamente giù dal podio Il Volo retrocessi in quarta posizione a 6.00.

Stabile Arisa (7.50), seguita da Nek (9.00) e un solido quartetto formato da Loredana Bertè, Simone Cristicchi, Enrico Nigiotti e Francesco Renga (16.00). Chiudono la prima metà della classifica il duo formato da Federica Cartya &Shade (20.00) seguiti da Mahmood, Motta e Patty Pravo&Briga (25.00).

Tutti gli altri cantanti in gara sono, al momento, a pari merito con una vittoria pronosticata a 33.00.

A partire da questa sera sarà possibile scommettere direttamente Live, scegliendo il proprio favorito per la vittoria finale anche durante l’esibizione degli artisti in gara.

La proposta di gioco dedicata al Festival di Sanremo è arricchita dalla possibilità di divertirsi giocando su classi d’esito originali ed esclusive grazie alle Scommesse On Demand, l’innovativo ed esclusivo progetto di Sisal Matchpoint che permette a chiunque di proporre una nuova scommessa.

Per gli appassionati di televisione ecco la possibilità di scommettere sugli ascolti tv: lo scorso anno Claudio Baglioni battè ogni record facendo registrare il 50,5% di share nella prima puntata. Quest’anno riuscirà a superare se stesso? Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint è più probabile che riesca a superarsi (Over 50,5% di share a 1.70, Under 50,5% di share a 2.00).