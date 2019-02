ROMA – “Un’altra luce” è la canzone che Nino D’Angelo e Livio Cori hanno presentato al Festival di Sanremo 2019. Ecco il testo della canzone:

Je te veco accussì

Luce nel tuo sorriso

Anche quando c’è il vento contro

Quando il buio si fa profondo

Je te veco accussì

E sembra che il paradiso

Si nasconda anche in questo mondo

Dove un giorno dura un secondo

Curre ‘ngopp a nu filo senza mai cade’

Si ‘a rint tien a guerra nun o faje vedè

Pare ca l’abitudine nun fa pe te

Quando dici sti cose tu assumiglie a me

Tu assumigli a me

Tu assomigli a me

Tu assomigli a me

Mai nessuno ha mai capito come

Scaldarmi quanto il sole

Ma tu sicuro sai illuminarmi dove

L’ombra raffredda il cuore

Famme vedè (famme vedè) addo arriva sta luce famme vedè (famme vedè)

Famme vedè (famme vedé) addo arriva sta luce famme vedè

Famme vedè

Te posso da ogni luce ca nun tieni

Na luna ngopp o mare ca t’accumpagna a sera

Te posso da cient’ uocchie che t’appicciano ‘a vita

Quanno nun ce crire

Quanno nun ce crire

Je te veco accussì

Quella faccia pulita

Si è sporcata coi graffi del tempo che fugge

Che colpisce ma non ci distrugge

Je te veco accussì

Mentre passa una vita

E io non me ne accorgo perché mi ha distratto

Quell’idea di non essere adatto

‘E vote na parola ca nun vuo sentì

È a chiave e na raggione ca nun saie capì

E vote na parola te po fa vedè

O bello ca nun vide ma sta attuorno a te

Attorno a te

Attorno a te

Mai nisciuno (mai nessuno) te po arrubà nu suonno

Si tu nun ‘o raccunte

Stai sicuro (stai sicuro)

Ca si rispiette l’onne o’ mare nun t’affonna

Famme vedè (famme vedè) addo arriva sta luce famme vedè (famme vedè)

Famme vedè (famme vedè) addo arriva sta luce famme vedè

Famme vedè (famme vedè) addo arriva sta luce famme vedè (famme vedè)

Famme vedè (famme vedè) addo arriva sta luce famme vedè

Te posso da ogni luce ca nun tieni (ca nun tieni)

Na luna ngopp o mare ca t’accumpagna a sera

Pe te fa ascì a stu scur ca te ten prigiuniero

Te posso da cient’ uocchie che t’appicciano ‘a vita

Ma sarà sempe scuro si nun ce crire si nun ce crire

Si nun ce crire.