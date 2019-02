ROMA – Primo vero tradimento dietro le quinte di Sanremo 2019. Valentina Allegri, figlia dell’allenatore della Juventus Massimiliano, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto in compagnia di Piero Barone, uno dei tre artisti del trio conosciuto in tutto il mondo de Il volo, in gara quest’anno al Festival. Peccato però che la ragazza abbia scelto come didascalia il testo del brano di Francesco Renga.

Anche Renga però è in gara a Sanremo, oltre che ad essere l’ex compagno di Ambra Angiolini, attualmente fidanzata col papà di Valentina (i due aspetterebbero il primo figlio). Un intreccio che ha mandato in tilt i fan del Volo.

Valentina e Piero si sono conosciuti qualche mese fa, è stato amore a prima vista. Con tanto di presentazioni al padre, pranzi e uscite in doppia coppia, con Max e Ambra. Valentina ha 23 anni, vive a Milano, è appassionata di recitazione e attivissima sui social, appena può va a all’Allianz Stadium di Torino, lo stadio della Juventus, per seguire le partite di papà, da cui ha preso i sorrisi e la naturalezza. Spesso con loro c’è anche il piccolo Giorgio, avuto da un’altra relazione di papà Max.