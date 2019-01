SANREMO – Sanremo 2019 si avvicina e comincia, come ogni anno, il totonomi vallette. Al momento un nome pare spiccare su tutti gli altri: quello di Vanessa Incontrada, data quasi per certa accanto a Claudio Baglioni.

Oltre lei, come co-conduttore si parla in queste ore di Gianni Morandi che ha già condotto il Festival di Sanremo in passato. Virginia Raffaele, fino ad oggi salita sul palco soltanto come ospite e come imitatrice, potrebbe quest’anno essere una seconda presenza femminile dell’Ariston.

Rocco Papaleo si occuperà del Dopo Festival. E’ una certezza e infatti l’attore compare già accanto a Claudio Baglioni nella pubblicità in onda sulle reti Rai. Altro nome di cui si parla con una certa insistenza è Claudio Bisio che potrebbe salire nel ruolo di co-conduttore.

Claudio Baglioni, durante la conferenza stampa di chiusura di Sanremo Giovani 2018 ha dichiarato che con tutti questi nomi ha avuto dei contatti. Il conduttore non però ha voluto però specificare i ruoli: saranno ospiti o avranno ruoli più importanti?

I nomi ufficiali verranno svelati il prossimo 9 di gennaio nella conferenza stampa di presentazione di Sanremo. In quella occasione sicuramente scopriremo ufficialmente chi sono le persone che saliranno sul palco del festival insieme a Claudio Baglioni.