ROMA – Mahmood con il brano “Soldi” ha vinto la 69esima edizione del Festival di Sanremo. Al secondo posto Ultimo con “I tuoi particolari”. Sul gradino più basso del podio troviamo invece Il Volo. Al momento della classifica provvisoria l’Ariston ha cominciato a fischiare inneggiando al nome di Loredana Berté. Fischi durati molto, tant’è che Bisio, Baglioni e Virginia Raffaele non sapevano cosa dire. La polemica durerà ancora per molti giorni c’è da stanne certi.

Il premio della critica Mia Martini e quello Lucio Dalla vanno a Daniele Silvestri e Rancore per “Argento Vivo”. Il premio Sergio Endrigo per la migliore interpretazione va invece a Simone Cristicchi per “Abbi cura di me”. Il premio Bardotti per il miglior testo va sempre a Daniele Silvestri. Il premio per la miglior composizione musicale, assegnato dall’orchestra, va a Simone Cristicchi. Il premio Tim per il brano più ascoltato in streaming va a Ultimo.

La classifica completa.

1 Mahmood

2 Ultimo

3 Il Volo

4 Loredana Bertè

5 Simone Cristicchi

6 Daniele Silvestri e Rancore

7 Irama

8 Arisa

9 Achille Lauro

10 Enrico Nigiotti

11 Boomdabash

12 Ghemon

13 Ex Otago

14 Motta

15 Francesco Renga

16 Paola Turci

17 The Zen Circus

18 Federica Carta e Shade

19 Nek

20 Negrita

21 Patty Pravo e Briga

22 Anna Tatangelo

23 Einar

24 Nino D’Angelo e Livio Cori

Nell’ordine si sono esibiti:

Daniele Silvestri, Anna Tatangelo, Ghemon, Negrita, Ultimo, Nek, Loredana Berté, Francesco Renga, Mahmood, Ex-Otago, Il Volo, Paola Turci, Zen Circus, Patty Pravo con Briga, Arisa, Irama, Achille Lauro, Nino D’Angelo e Livio Cori, Federica Carta e Shade, Simone Cristicchi, Enrico Nigiotti, Boomdabash, Einar, Motta.