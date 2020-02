ROMA – Sul palco di Sanremo, Romina jr annuncia papà Al Bano e mamma Romina. E’ il momento del tanto atteso ritorno al festival della coppia della canzone italiana. Al Bano scende le scale e rischia però un capitombolo.

L’artista stava scendendo la celebre scalinata in compagnia di Romina Power quando a un certo punto ha perso l’equilibrio ed è mancato poco che ultimasse le scale cadendo. Il cantante pugliese ha comunque prontamente recuperato e il pericolo è passato, mentre Romina faceva sorridendo il gesto della mano come a dire “ma guarda questo…”

La prima canzone cantata dalla coppia è “Nostalgia canaglia”. La seconda un medley dei loro successi. E’ poi la volta di “Raccogli l’attimo”, il brano inedito scritto per loro da Cristiano Malgioglio. Il brano segna la prima registrazione inedita dopo 25 anni.

Il 2020 rappresenta per Al Bano e Romina una data importante e la loro presenza all’Ariston è significativa. Infatti a luglio festeggeranno ben 50 anni di matrimonio, i due convolarono a nozze il 26 luglio 1970 (anche se ora, come sappiamo, non stanno più insieme).

Forse per questo hanno voluto al Festival una delle loro figlie, Romina jr., che a dire la verità su quel palco è già salita, nel 1987, quando era nella pancia della mamma e i suoi genitori arrivarono terzi con “Nostalgia canaglia”, non a caso il primo brano scelto dalla coppia.

Fonte: Sanremo, Agi