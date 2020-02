ROMA – Intervistata dal Corriere della Sera, Antonella Clerici, che la prossima settimana salirà sul palco del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus, commenta le polemiche nate per una frase del conduttore su Francesca Sofia Novello:

“Amadeus – spiega – dopo due ore di conferenza, sarà stato pure stanco e ha sbagliato dei termini, si è un po’ incartato ma sinceramente tutto quello che ne è nato mi ha fatto dispiacere per lui e per noi donne: non possiamo mettere tutto dentro un unico calderone. Bisogna fare dei distinguo perché le battaglie abbiano davvero valore. Non si può fare di tutta l’erba un fascio: va bene il #MeToo, ma stiamo andando troppo oltre. Sulle giuste battaglie bisogna massacrare, ma non si può essere così barricaderi e aggressivi anche di fronte a una semplice parola sbagliata. Un po’ di ironia… di questo passo inibiremo anche uomini di qualità che magari vogliono solo farci un complimento”.