ROMA – Capitolo “Sanremo”. Chi sarà il conduttore? Amadeus o… Alessandro Cattelan? Fino a pochi giorni fa di dubbi non ce ne erano molti: tutti, in sintesi, davano in pole Amadeus. Ma sembra che negli ultimi giorni l’ad Fabrizio Salini starebbe pensando anche ad Alessandro Cattelan, il conduttore di “X Factor” e “E poi c’è Cattelan”.

Indiscrezioni che, se confermate, potrebbero far scoppiare un vero e proprio caso dalle parti di viale Mazzini.

Tanto che Fiorello, commentando le indiscrezioni su Instagram, ha già preso posizione: “Conti indispettito per l’arrivo di Cattelan? Dovrebbe essere indispettito Amadeus se lo prendono a Sanremo. Ci rimarrebbe molto male, ha dato il sangue per l’azienda e poi prendono uno Sky. Io ci rimarrei male, senza nulla togliere al bravissimo Cattelan”.

Fonte: Instagram, Il Fatto Quotidiano.