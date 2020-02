Sanremo 2020, Antonella Clerici ad Amadeus: “I genitori? Goditeli finché ci sono”

ROMA – “Goditeli finché ci sono…”. Queste le parole di Antonella Clerici ad Amadeus riferendosi ai genitori del direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo che stasera sono in platea all’Ariston. Il conduttore era sceso in platea per salutarli con un bacio ciascuno e dicendo “magari faccio solo questo di Festival, non mi ricapita…”. E al ritorno sul palco ecco la frase della Clerici, che stasera è sul palco con Francesca Sofia Novello.

Sanremo, la classifica parziale e la scaletta della quarta serata

Amadeus all’inizio della quarta serata ha letto la classifica parziale delle prime tre serate del Festival di Sanremo.

Questa la classifica:

1 Francesco Gabbani

2 le Vibrazioni

3 Piero Pelù

4 Tosca

5 Pinguini Tattici Nucleari

6 Diodato

7 Elodie

8 Marco Masini

9 Irene Grandi

10 Michele Zarrillo

11 Levante

12 Anastasio

13 Alberto Urso

14 Raphael Gualazzi

15 Paolo Jannacci

16 Enrico Nigiotti

17 Giordana Angi

18 Achille Lauro

19 Rita Pavone

20 Rancore

21 Riky

22 Elettra Lamborghini

23 Junior Cally

24 Bungo e Morgan

Questo l’ordine di uscita di stasera, per i 24 big al festival di Sanremo: Paolo Jannacci, Rancore, Giordana Angi, Francesco Gabbani, Raphael Gualazzi, Anastasio, Pinguini Tattici Nucleari, Elodie, Riki, Diodato, Irene Grandi, Achille Lauro, Piero Pelù, Tosca, Michele Zarrillo, Junior Cally, Le Vibrazioni, Alberto Urso, Levante, Bugo e Morgan, Rita Pavone, Enrico Nigiotti, Elettra Lamborghini, Marco Masini.

