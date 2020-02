ROMA – “Ce l’ho fatta!”: allarga le braccia al cielo soddisfatta Diletta Leotta, la prima delle regine del festival di Sanremo 2020, dopo aver superato la prova incubo della scala con un sontuoso abito da gran gala giallo sole.

“Sono quindici i gradini. Ma poi arrivi qui e si apre un mondo meraviglioso, la platea dell’Ariston”.

Diletta Leotta beniamina del Festival.

Che Diletta sia già la beniamina di questo Festival lo dimostra il fatto che, dopo la conferenza stampa, tutti la cercano. Finita la conferenza di presentazione del Festival subisce un vero e proprio assalto da giornalisti, fotografi, cineoperatori e addetti ai lavori, magari solo per un selfie.

“Volevo mangiare una pizzetta, ma non ce l’ho ancora fatta – ha detto con ironia – ma tanta attenzione mi inorgoglisce. Non vedo l’ora di cominciare questa avventura, di godere di tutto questo entusiasmo, di farmi trasportare da questa onda bellissima. Sono felice anche perché da oggi posso parlare di questo: finora non l’ho fatto, da ora potrò rispondere a tutti i messaggi che mi sono arrivati in queste settimane”.

Fonte: Agi, Ansa