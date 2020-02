ROMA – Arriva Elettra Lamborghini e l’Ariston si trasforma in un Sambodromo. In una tuta fasciante color oro con pantaloni ricchi di rouches, l’erede della casa automobilistica tenta di dare una scossa all’Ariston. Sul finale del suo brano Musica (e il resto scompare) si conferma anche twerking queen.

Sul finale del suo brano “Musica (e il resto scompare)” si conferma anche twerking queen. Ad annunciarla, le giornaliste del Tg1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti, molto eleganti ma un po’ ingessate nel ruolo di annunciatrici.

Nata il 17 maggio 1994 a Bologna, non ha un nome d’arte: è proprio una Lamborghini, la casa di automobili di lusso. Suo nonno, Ferruccio, è il fondatore e lei di secondo nome si chiama Miura, come la vettura sportiva prodotta tra il 1966 e il 1973. Cantante, giudice di un talent in tv e ereditiera, in pratica una specie di Paris Hilton italiana. A giugno è uscito il suo primo album dal titolo “Twerking Queen”.

Elettra ama la zumba. All’Ansa ha raccontato: “Ho iniziato a praticare Zumba diversi anni fa a Bologna. Mi diverte, mi mantiene in forma e mi permette di non percepire La routine! E’ una scelta musicale affine alle mie preferenze, movimenti e passi molto vicini al mio stile e divertimento contagioso: come potevo non innamorarmene?”.

Fonte: Sanremo, YouTube, Ansa