Sanremo 2020, Fiorello vestito da… coniglio: “Sono il figlio di Milly Carlucci”

ROMA – Fiorello, in uno dei primi sketch della quarta serata del Festival, è salito sul palco dell’Ariston vestito da… coniglio.

“Direttamente dal Cantante Mascherato – lo ha presentato Amadeus – ecco… il coniglio”.

Fiorello è così sceso per le scale dell’Ariston con una maschera da coniglio.

“Fermi – ha stoppato tutto Amadeus – guardami coniglio… sono qua”.

“Mi si stanno sciogliendo – le prime parole di Fiorello – le orecchie…”.

“Chi sei tu?” ha chiesto Amadeus. “Sono il figlio… di Milly Carlucci”.

Fiorello poi, levata la maschera, sotto ha mostrato… la parrucca bionda di Maria De Filippi.

Si annuncia una serata lunga all’Ariston e quindi “qui c’è gente che si è portato il pappagallo..”. La battuta di Fiorello, per dire del ricco programma previsto per questa quarta serata del Festival di Sanremo. “Qui ci sono diversi prostastini del mulino bianco..”, ha aggiunto rivolgendosi al conduttore Amadeus, divertendo anche il pubblico, tra cui in prima fila il presidente e l’amministratore delegato Rai, Marcello Foa e Fabrizio Salini, e il direttore di Rai1, Stefano Coletta.

Sanremo, la classifica e l’ordine di uscita dei cantanti.

Amadeus all’inizio della quarta serata ha letto la classifica parziale delle prime tre serate del Festival di Sanremo.

Questa la classifica:

1 Francesco Gabbani

2 le Vibrazioni

3 Piero Pelù

4 Tosca

5 Pinguini Tattici Nucleari

6 Diodato

7 Elodie

8 Marco Masini

9 Irene Grandi

10 Michele Zarrillo

11 Levante

12 Anastasio

13 Alberto Urso

14 Raphael Gualazzi

15 Paolo Jannacci

16 Enrico Nigiotti

17 Giordana Angi

18 Achille Lauro

19 Rita Pavone

20 Rancore

21 Riky

22 Elettra Lamborghini

23 Junior Cally

24 Bungo e Morgan

Questo l’ordine di uscita di stasera, per i 24 big al festival di Sanremo: Paolo Jannacci, Rancore, Giordana Angi, Francesco Gabbani, Raphael Gualazzi, Anastasio, Pinguini Tattici Nucleari, Elodie, Riki, Diodato, Irene Grandi, Achille Lauro, Piero Pelù, Tosca, Michele Zarrillo, Junior Cally, Le Vibrazioni, Alberto Urso, Levante, Bugo e Morgan, Rita Pavone, Enrico Nigiotti, Elettra Lamborghini, Marco Masini.

Stasera sarà decretato il vincitore delle Nuove Proposte del festival di Sanremo 2020.

