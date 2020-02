Sanremo 2020, Fiorello sveglia Amadeus alle 6 di mattina. Lui apre la porta così

SANREMO – Fiorello bussa alla porta di Amadeus alle 6:42 del mattino, e lui gli va ad aprire in pigiama con gli occhi ancora socchiusi dal sonno. E’ l’esilarante scenetta finita in un video postato sul profilo Instagram di Fiorello.

Il pigiama del conduttore del Festival di Sanremo 2020, pantaloni blu e felpa celeste, ha scatenato i commenti degli utenti e soprattutto le risate dell’attore siciliano, che affiancherà Amadeus nella conduzione della kermesse insieme a Tiziano Ferro. “Lo sai che più tardi c’è la conferenza stampa?”, ha domandato Fiorello ad un Amadeus ancora del tutto assonnato, con gli occhi semichiusi. “Tutti i giorni c’è la conferenza stampa! Ti rendi conto?”, gli ha domandato Fiorello. Al che Amadeus preoccupato ha risposto domandando: “È tu tutto i giorni mi vieni a svegliare?”. Al che Fiorello: “Ti rendi conto in cinque conferenze stampa cosa puoi combinare?”.

Sui preparativi del Festival, che inizierà martedì 4 febbraio, si è interrogato anche Fabio Fazio, che domenica 2 febbraio a Che Tempo Che Fa ha domandato proprio a Fiorello: “Hai dato qualche consiglio ad Amadeus?”. E il siciliano: “Sì, di guardare la scaletta, di capire cosa si farà. Conosco quest’uomo da tanti anni, ma non lavora, non fa niente, sta tranquillo, seduto in platea, guarda e dice ‘va bene’. In albergo dormiamo uno di fronte all’altro. Sono andato a svegliarlo stamattina alle 6, bussavo e non rispondeva nessuno. Pensavo che fosse strano, poi mi ha detto che era alla stanza 410 e non alla 408! Lui non sa neanche che martedì si comincia, ho dei dubbi”, ha concluso Fiorello. (Fonti: Che Tempo Che Fa, Instagram)