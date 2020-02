ROMA – Francesca Sofia Novello indosserà sul palco di Sanremo 2020 gli abiti di Alberta Ferretti. A rivelarlo è lei stessa sui social. La modella compagna di Valentino Rossi divenuta la protagonista della gaffe involontaria di Amadeus, salirà sul palco dell’Ariston la quarta e quinta serata.

La Novello indosserà due abiti: il primo sarà un vestito azzurro con scollatura all’americana, ricami e piccola coda. Il secondo, un abito con bustino velato e ricamato e gonna a piccole balze plissettate con orlo asimmetrico, corto davanti e allungato in una maestosa coda sul dietro.

Francesca Sofia Novello è stata al centro delle polemiche per via di una frase detta da Amadeus in conferenza stampa. Il nuovo conduttore di Sanremo 2020, nel presentare la Novello aveva elogiato la sua bellezza ed anche il merito di stare sempre “un passo indietro” rispetto al suo fidanzato Valentino Rossi. Da lì sono arrivate decine di critiche, alle quali Amadeus aveva risposto dicendo di essere stato frainteso.

La modella 25enne, recentemente è tornata sull’argomento precisando che in effetti Amadeus “si sarebbe potuto preparare un po’ meglio nel presentarmi”. La Novello se l’è presa anche con gli autori spiegando che”prima di presentarmi alla conferenza stampa, nessuno mi ha chiesto che cosa facessi. Hanno saputo che studio Giurisprudenza solo dopo. E mi mantengo come modella da quando avevo 14 anni. E pensare che io l’avevo detto”. Francesca Sofia ha tuttavia aggiunto di credere nella totale buona fede di Amadeus. A proposito della sua partecipazione a Sanremo, la Novello ha spiegato di aver ricevuto una chiamata da Lucio Presta, il manager di Amadeus. La chimata è avvenuta lo scorso dicembre “per invitarmi a far parte del cast di Sanremo. Io gli dissi che non sono un personaggio della tv, ma una modella. Insomma, avevo tentato di rifiutare la proposta ma poi ho accettato, il festival è un’opportunità”.

Fonte: Il Giornale di Sicilia