SANREMO – Dopo le polemiche sulla presenza di Junior Cally al Festival di Sanremo 2020 il tema della violenza sulle donne non sarà portato solo dalla giornalista Rula Jebreal, ma anche da Gessica Notaro.

Ad annunciare la partecipazione alla kermesse della giovane ex Miss Romagna, sfregiata dal suo ex fidanzato, è stato lo stesso Amadeus in conferenza stampa. Gessica salirà sul palco del Teatro Ariston durante la serata inaugurale del Festival martedì 4 febbraio. Canterà un brano inedito, La faccia e il cuore, scritto insieme ad Ermal Meta, duettando con un musicista suo amico Antonio Maggio. Questa partecipazione “vuol essere un manifesto per tutti di quello di drammatico ha subito Gessica”, ha sottolineato Amadeus.

Gessica Notaro, del resto, non è nuova al mondo della musica. Nel 2016 ha inciso Hello, cover del celebre brano di Adele. Ha anche suonato nel gruppo Del Barrio e nel 2017 ha inciso l’album, Gracias a la vida.

Nella stessa serata Rula Jebreal, giornalista palestinese con nazionalità italiana e israeliana, parlerà a sua volta di violenza sulle donne, raccontando la storia della sua vita e dei momenti “inediti, che non ho mai raccontato a nessuno e sono felice di farlo davanti a mia figlia”. (Fonte: Ansa)