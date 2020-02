SANREMO – Per Johnny Dorelli sono sempre aperte le porte del festival: lo assicura Amadeus, dopo che l’attore ha dato forfait nella prima serata per un’indisposizione. “Dorelli – spiega Amadeus in conferenza stampa – mi ha chiamato personalmente lunedì per dire che purtroppo non si sentiva bene e martedì non ci sarebbe stato. Gli ho detto: qualora ti sentissi meglio, le porte sono aperte fino a sabato, mi puoi chiamare anche il giorno prima. Finora non l’ho sentito, verificherò nel pomeriggio”.

Johnny Dorelli è nato il 20 febbraio 1937 ed è stato cantante, attore, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano. Il suo ultimo brano è “Meglio così” con il quale ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2007, la sua ultima vera apparizione in tv.

La sua carriera inizia negli Stati Uniti nel 1948 insieme al padre, il cantante tenore Aurelio Guidi e sua madre Teresa. Il suo vero nome è Giorgio Domenico Guidi: negli Usa inizia ad esibirsi per concorsi televisivi con il nome d’arte di Johnny Dorelli, nato dalla storpiatura che facevano del cognome d’arte del padre, D’Aurelio.

E sempre negli Usa inizia ad assimilare lo stile dei crooner che anche in Italia lo ha contraddistinto da sempre.

Rientrato in Italia nel 1955 incide i primi 78 giri, soprattutto cover di brani statunitensi. Il successo arrivo l’anno dopo con “Calypso Melody”, ma è insieme a Domenico Modugno che si afferma tra i cantanti più famosi dell’epoca. In coppia con il cantautore vince due edizioni consecutivi del Festival di Sanremo con “Nel blu dipinto di blu” e “Piove”. la sua carriera da qui è spianata.

Johnny Dorelli è anche attore di teatro. Al cinema partecipa prevalentemente a commedie girate negli anni Ottanta. Nel 1979 inizia una relazione con l’attrice Gloria Guida. I due si sposeranno nel 1990.

Fonte: Ansa, Sky