SANREMO – Mika torna al Festival di Sanremo e omaggia l’Italia cantando Fabrizio De André. Ospite internazionale nella serata dedicata alle cover, il cantante si è cimentato sulle note di “Amore che vieni, amore che vai”, del grande cantautore ligure.

“Prima sapevo dire solo ciao, ti amo, e nel blu dipinto di blu – ha spiegato – ho imparato la lingua per cercare di capire l’Italia e ho capito che più la conosci meno la capisci. Ascoltando la vostra musica ho veramente conosciuto l’Italia, Dalla, Tenco, De André. Quante cose mi ha fatto capire dell’Italia De André, ma anche di me. Quando mi hanno chiesto di rendere omaggio alla canzone italiana onestamente mi sono spaventato. Il mio amico De André ha scritto una canzone che dice proprio quello che penso io dell’amore … così possiamo amare di più… Amore che vieni amore che vai”.

Questa è terza volta di Mika al Festival di Sanremo: nel 2007 aveva partecipato per la prima volta con il singolo “Grace Kelly” (“il suo battesimo in Italia”, come disse lui) e poi, nel 2017 quando aveva portato al Festival la magia del suo show “Stasera CasaMika”.

L’artista è attualmente impegnato nel suo “Revelation Tour” prodotto in Italia dalla Barley Arts: domani sarà a Bari (PalaFlorio) e sabato Reggio Calabria (Palacalafiore), ultime date di 12 concerti in altrettanti palazzetti dello sport. E le sorprese non finiscono qui: Mika in estate sarà protagonista di altri live che lo vedranno protagonista in alcune delle location più rinomate e suggestive.

Il suo tour infatti toccherà il 10 agosto l’Arena di Verona, nonché l’Umbria (nell’ambito di “Umbria Jazz”, il più importante festival musicale jazzistico italiano), la Sicilia e la Sardegna. In totale, la tournée alla fine avrà toccato ben 14 regioni italiane. I biglietti nominali per lo show dell’Arena di Verona saranno disponibili sui circuiti ufficiali Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket dalle 12 di domani.