ROMA – Morgan è intervenuto nella puntata del 4 febbraio di Vieni da Me, il programma condotto da Caterina Balivo, nel corso della diretta da Sanremo.

A intervistare il cantante Francesco Facchinetti. Morgan parla del periodo difficile che ha trascorso in questi mesi, in cui ha potuto contare sul supporto solo di alcuni veri amici, come Bugo, con cui si esibirà proprio sul palco dell’Ariston. Mentre la Balivo gli chiedeva dell’outfit della prima serata, Morgan ha iniziato a canticchiare una canzone che sembrava essere proprio quella portata in gara a Sanremo. Caterina Balivo ha prontamente fermato il cantante pensando potesse infrangere il regolamento della kermesse. Ma Morgan ha precisato che non era il pezzo che avrebbe portato in gara.

Poi, con il volto coperto coperto da una sciarpa, ha provato a fare il verso a Junior Cally, scivolando però in provocazioni sessiste: “Io sono un rapper e le violenterei tutte…”. La Balivo, imbarazzata, si è subito dissociata dalla frase offensiva contro le donne: “Non scherzare su queste cose, che si muore davvero“. (fonte VIENI DA ME)