SANREMO – Romina Power e Al Bano tornano al Festival di Sanremo 2020 e portano una nuova canzone, scritta da Malgioglio: Raccogli l’attimo. La coppia aveva calcato il palco dell’Ariston per la prima volta nel 1982, conquistando il secondo posto con Felicità. Due anni dopo era stata la volta di Ci Sarà e della vittoria. Quindi era arrivata Nostalgia Canaglia, che nel 1987 fece guadagnare loro il terzo posto. Due anni dopo fu la volta di Cara Terra Mia e nel 1991 di Oggi Sposi, che si classificò ottavo.

Intervistata da Leggo, Romina ha ricordato la sua prima apparizione al Festival non in coppia con Al Bano: “Ci sono venuta a cantare da sola, come no? Ma non mi ha notato nessuno o quasi. Era il 1976, il festival stava attraversando un periodo di crisi per cui le prime due serate non venivano trasmesse dalla tv. Fu l’ultimo che si fece al Casinò. La canzone si intitolava Non due, l’avevo scritta con Al Bano. Fui eliminata la prima sera”.

Diverso il successo seguito in coppia con Al Bano, un successo seguito da un grande calore popolare: “Era quasi impossibile che il pubblico non si affezionasse a noi, è una storia che è diventata un po’ di tutti da quando eravamo giovanissimi, la gente ci ha seguiti passo dopo passo. Poi il fatto di cantare insieme, anche le nostre voci è come se si fossero “sposate”, insomma pure in musica c’è una bella armonia”.

L’armonia c’è ancora oggi, nonostante tutto il gossip e quel che è successo negli ultimi anni. E, assicura Romina, non è falsa: “La complicità è vera, reale, siamo due compagni di lavoro che si divertono moltissimo. Anche perché non c’è mai stata l’ombra della routine: mai una volta che ci siamo detti “uffa, si canta anche stasera””. (Fonte: Leggo)